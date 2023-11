Sostenibilità: in anteprima a Ecomondo le novità del Green Med Symposium di Napoli

(Adnkronos) – È stato presentato a Ecomondo il Green Med Symposium 2024, importante evento dedicato alla transizione verso l'economia verde nel sud dell'Italia, in programma alla Mostra D'Oltremare di Napoli dal 12 al 14 giugno. La quinta edizione del simposio partenopeo è stata presentata durante la seconda giornata del salone riminese organizzato da Italian Exhibition Group sull'economia circolare. L'obiettivo principale dell'evento è quello di allargare la comunità green nell'area mediterranea con nuovi partner, protagonisti e format. Una delle novità più rilevanti dell’edizione 2024 è l'espansione dell'area fieristica. Dal prossimo anno, due padiglioni su tre saranno allestiti con stand in cui aziende, associazioni, consorzi, utility ed enti potranno presentare le proprie competenze e soluzioni relative a rifiuti, acqua ed energia. Sono previste iniziative specifiche rivolte alle scuole, tra cui un concorso di cortometraggi, con l'obiettivo di coinvolgere i giovani e renderli protagonisti di un futuro più sostenibile. Ricca l’offerta convegnistica e formativa: l'evento continuerà a offrire una vasta gamma di conferenze e opportunità formative per approfondire temi legati all'ambiente e alla sostenibilità. Green Med Symposium ospiterà nuovamente gli Stati Generali della Regione Campania, sottolineando il coinvolgimento e il sostegno delle istituzioni regionali. L'evento è sostenuto dalla Regione Campania, dalla Città di Napoli e conta sulla partnership con ANCI e l'Unione Industriali, organizzato da Italian Exhibition Group e Ricicla TV, mirando a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e il tessuto consortile e associativo del Paese. L'obiettivo è allineare il potenziale economico, ingegneristico e impiantistico alle esigenze del sistema ambientale, creando un patto sociale per affrontare le sfide del cambiamento climatico. A raccontare l’evoluzione dell’appuntamento napoletano, oltre a Alessandra Astolfi, Global exhibition director Green & Texchology division di IEG, Giovanni Paone, direttore editoriale di Ricicla Tv, e Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente della Regione Campania e assessore all'ambiente, che ha ricordato l’importanza di Green Med Syposium come strumento di divulgazione e informazione dell’opinione pubblica, fondamentale nella promozione dei nuovi modelli produttivi circolari. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Novembre 2023