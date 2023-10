Sostenibilità, Giovannini (Asvis): ‘siamo indietro su molti Goal dell’Agenda 2030’

(Adnkronos) – "Non va bene. Siamo indietro su quasi tutti i 17 Goal; siamo avanti su 2-3, uno riguarda l’economia circolare su cui le nostre imprese hanno investito da molto tempo; d'altra parte l’Italia ha imparato a riciclare fin dall'inizio della sua attività industriale. Su molti Goal siamo piatti o stiamo tornando indietro in particolare su quelli sociali. Ce ne rendiamo conto? C’è un 18esimo Goal relativo all’impegno di tutti noi". Così Enrico Giovannini, direttore scientifico Asvis, nel suo intervento all’evento di apertura della 11esima edizione del Salone della Csr dal titolo ‘Abitare il cambiamento’ (Milano, 4-6 ottobre). "C'è chi non vuole capire, chi rallenta e ostacola", avverte. "Bisogna contrastare tutto questo e dare più voce alle imprese che hanno capito che sostenibilità vuol dire più produttività, occupazione e profitti e che dovremmo bandire dal lessico politico ed economico la parola rallentare", sottolinea. "Ci stiamo rendendo conto che dobbiamo lavorare per ridurre l'impatto ambientale ma il tema è profondamente sociale ed economico; quindi riuscire a far passare il messaggio che la visione integrata dell'Agenda 2030 nella dimensione economica, sociale, ambientale e anche istituzionale è quella che dobbiamo avere in mente. Tutto si colloca in un quadro molto più ampio", conclude. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Ottobre 2023