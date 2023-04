Sostenibilità, Fatarella (Save the Children): “Applichiamo innovazione digitale nell’educazione e in situazioni di guerra”

(Adnkronos) – “Per Save the Children sostenibilità significa lavorare in partnership multi-stakeholder. Abbiamo molte progettualità che hanno visto la presenza dell’innovazione digitale che è leva abilitante in particolare nel settore dell’educazione. Il digitale può supportare anche molte persone che si trovano in situazioni di guerra che possono ricevere sostegno attraverso il proprio device digitale. Da anni collaboriamo con Ferrero in Costa d’Avorio per contrastare il lavoro minorile”. Lo ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttrice di Save the Children, in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si è tenuto a Roma. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Aprile 2023