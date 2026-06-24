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Sostenibilità, Dentis (Coripet): “In 2025 totale riciclato per bottiglie al 33%”

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(Adnkronos) – Per quanto riguarda il pet riciclato, “Coripet ha svolto un lavoro egregio nel 2025: il totale avviato a parte di riciclato nella produzione di bottiglie adatte al contatto con gli alimenti, ha portato il consorzio a raggiungere il 33%, fatto in larga parte grazie a un modello di tracciabilità di una filiera al 100% italiana”. Lo ha detto il presidente di Coripet, Corrado Dentis, intervistato dall’Adnkronos. 
—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Giugno 2026

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