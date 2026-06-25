Sostenibilità, Coreve: “Nuovo record riciclo vetro in Italia, resta divario Nord-Sud”

(Adnkronos) – Cresce e si consolida il sistema del riciclo del vetro in Italia. Secondo i dati di Coreve, Consorzio Recupero Vetro, nel 2025 il consumo di prodotti in vetro ha registrato un lieve aumento, pari allo 0,2%, ma le quantità di rifiuti di imballaggio in vetro riciclate sono aumentate del 2,5%, passando dalle 2.102.979 tonnellate del 2024 alle 2.155.287 tonnellate del 2025. Il tasso di riciclo ha raggiunto l'82,1%, superando il risultato già positivo dell'anno precedente (80,3%). La raccolta e il riciclo del vetro in Italia si traducono in risparmi ambientali ed economici rilevanti. Sul fronte economico, i 146 milioni di euro erogati da Coreve ai Comuni si sommano ai 479 milioni di euro di mancati costi di smaltimento in discarica. Nel 2025 sono stati inoltre risparmiati 408 milioni di metri cubi di gas – equivalenti ai consumi domestici di una città di circa 1.160.000 abitanti – e sono state evitate 2,4 milioni di tonnellate di CO₂. Le materie prime risparmiate ammontano a 3,9 milioni di tonnellate, una quantità pari a quasi due volte il volume del Colosseo. Permangono sostanziali differenze tra le diverse aree del Paese. A fronte di una media nazionale di 40,6 chili raccolti per abitante, il Nord registra una media di 46,7 chili/abitante, il Centro di 38 chili/abitante e il Sud di 33,6 chili/abitante. La Valle d'Aosta si conferma la regione più virtuosa con 62,7 chili per abitante, mentre la Sicilia rimane fanalino di coda con soli 28,6 chili per abitante. Nel corso del 2025 il numero dei comuni convenzionati con Coreve è cresciuto di oltre il 9%, raggiungendo le 7.485 unità, pari al 94,8% del totale nazionale. La popolazione servita è arrivata a 56,8 milioni di abitanti, corrispondenti al 96,4% della popolazione italiana, in aumento di quasi il 9% rispetto al 2024. Coreve ha gestito direttamente circa 2.159.000 tonnellate di rifiuti di imballaggio in vetro, corrispondenti al 90,2% della raccolta differenziata nazionale, con un incremento del 24,3% rispetto all'anno precedente. I corrispettivi totali erogati ai Comuni hanno raggiunto i 146 milioni di euro (+29,7% rispetto al 2024), con un picco di crescita nel Sud Italia di oltre il 31%. "Il 2025 ha rappresentato un anno di consolidamento e rafforzamento per il sistema del riciclo del vetro in Italia – ha detto Gianni Scotti, presidente di Coreve -. In un contesto economico ancora caratterizzato da consumi deboli e da forti tensioni sui mercati delle materie prime seconde, il sistema Coreve ha dimostrato ancora una volta solidità, capacità di adattamento e responsabilità verso l'intera filiera del riciclo. Il tasso di riciclo cresce ancora, confermando il ruolo centrale del vetro nell'economia circolare italiana. Raccogliere di più è importante, ma raccogliere meglio è oggi la vera sfida lungo tutto lo stivale". Coreve ha portato avanti nel 2025 attività di ricerca in collaborazione con la Stazione sperimentale del vetro, contribuendo alla definizione di nuovi standard europei e sistemi di ecodesign per la progettazione degli imballaggi finalizzata a massimizzarne la riciclabilità, analizzando contenitori, etichette, colle e decorazioni per ridurre gli scarti negli impianti di selezione e migliorare la qualità del materiale riciclato. Durante l’anno, inoltre, è stato rinnovato l'Atv (Allegato tecnico vetro) per i prossimi quattro anni, il documento regola i rapporti tra Coreve e i Comuni o gestori dei rifiuti e stabilisce i corrispettivi economici erogati e le regole per garantire la qualità del vetro raccolto e avviato al riciclo. Per il prossimo biennio il contesto di elevata incertezza e le rinnovate tensioni inflazionistiche potrebbero determinare un calo dei consumi nella filiera del vetro, con una ripresa attesa nel triennio successivo. Coreve stima che l'immesso al consumo possa raggiungere le 2.634.000 tonnellate entro il 2029, con un tasso di riciclo progressivamente in crescita.

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Pubblicato il 25 Giugno 2026