Sostenibilità, al Salone della CSR si impara giocando e l’arte è live

(Adnkronos) – Non solo confronti, idee e dialoghi tra imprese, istituzioni e Terzo settore in prospettiva di un futuro sempre più sostenibile, al Salone della CSR c'è spazio anche per l'arte e il gioco responsabile. Bambole, un mini Subbuteo, una scacchiera, pesci decorativi per l'arredo urbano e magliette, tutti realizzati con il riuso di carta, cartone e altri materiali di scarto sono quelli che compaiono in un'area dedicata del Salone; alcuni sono progettati dall'officina di ecodesign ilVespaio, altri direttamente dai ragazzi, anche con disabilità. "Imparare attraverso il fare e imparare attraverso il gioco": è con questo principio, spiega Stefano Castiglioni, co-fondatore de ilVespaio, che sono nate "tante delle attività ludiche qui esposte per promuovere l'economia circolare". L'area non passa inosservata: diversi visitatori si avvicinano curiosi, la maggior parte sono giovani. Sensibili ai temi dello sviluppo sostenibile, in particolare quest'anno i giovani hanno affollato il Salone assistendo con attenzione ai confronti. Passare dalla consapevolezza all'azione. Anche Altroconsumo ha pensato a un gioco per diffondere la cultura anti-spreco: "è il momento di ripensare le priorità delle nostre scelte, anche quando si tratta di decidere cosa mangiare", si legge su un cartello che delimita lo spazio in cui compaiono -, tutti in cartone, uno scaffale, un frigorifero e su un tavolo frutta, verdura e altro cibo. I visitatori devono mettersi alla prova inserendo gli alimenti negli scomparti giusti del frigo oppure sugli scaffali, poi attraverso speciali visori, creati appositamente, che leggono la data di scadenza e imparare così la differenza tra "da consumarsi preferibilmente entro" e "da consumarsi entro". "Non si tratta solo di un gioco, noi vogliamo essere vicini ai cittadini far capire che la sostenibilità non è un vocabolo così 'campato in aria', ma qualcosa di concreto che riguarda tutti noi", evidenziano dall'associazione. All'entrata del Salone della CSR, alla Bocconi di Milano, colpisce la grande opera live del collettivo milanese Orticanoodles: Look Beyond, libera interpretazione su grandi pannelli del tema 'Andare oltre' che caratterizza quest'anno l'evento, prende forma, ora dopo ora, sotto gli occhi dei visitatori. "Per noi 'andare oltre' significa avere un pallino. Tradotto, significa avere una passione che permette di guardare in modo differente", racconta Walter "Wally" Contipelli degli Orticanoodles. "Abbiamo rappresentato gli elementi per 'andare oltre', primo fra tutti la conoscenza, la città, il sogno, con la barchetta del bambino che la lascia andare verso destinazioni inaspettate e poi il timone che significa scegliere una direzione e avere il coraggio di mantenerla. I colori chiaramente rimandano alla natura. Ora il racconto è intero, ma dopo il Salone l'installazione verrà smontata e i pannelli donati a sei scuole milanesi, ciascuna quindi avrà una parte del racconto".

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Pubblicato il 8 Ottobre 2026