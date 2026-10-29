Attualità
Sostenibilità, a Milano il modello raccolta e riciclo delle capsule di caffè
Con l’applicazione del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi (Ppwr), dal 12 agosto 2026 le capsule alluminio di caffè in alluminio possono essere conferite nella raccolta differenziata di alluminio e metalli, seguendo le indicazioni del proprio Comune. Nell’impianto di Muggiano (Mi), grazie alla collaborazione tra Comune, Amsa, A2a Ambiente, Cial e Nespresso, le capsule di alluminio vengono avviate a riciclo in modo efficiente.
Pubblicato il 29 Ottobre 2026