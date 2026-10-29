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Sostenibilità, a Milano il modello raccolta e riciclo delle capsule di caffè

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Con l’applicazione del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi (Ppwr), dal 12 agosto 2026 le capsule alluminio di caffè in alluminio possono essere conferite nella raccolta differenziata di alluminio e metalli, seguendo le indicazioni del proprio Comune. Nell’impianto di Muggiano (Mi), grazie alla collaborazione tra Comune, Amsa, A2a Ambiente, Cial e Nespresso, le capsule di alluminio vengono avviate a riciclo in modo efficiente.


Pubblicato il 29 Ottobre 2026

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