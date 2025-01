Sosta tariffata, ritirata la mozione sulla salvaguardia dei livelli occupazionali

Si è riunito ieri il Consiglio comunale di Foggia. L’assise è stata interamente dedicata alla discussione di mozioni, interrogazioni e interpellanze, così come concordato in seno alla Conferenza dei capigruppo.

Sono state complessivamente sei le mozioni discusse e votate dall’assise municipale. Approvata la mozione per l’avvio dell’iter di intitolazione di una strada o una piazza a Franca Rame per l’eliminazione della violenza sulle donne, così come la concessione della cittadinanza onoraria a Roberto De Zerbi e a Don Vito Cecere. Cittadinanza onoraria conferita dal Consiglio anche all’11° Reggimento Genio Guastatori e al 21° Reggimento Artiglieria Terrestre Trieste.

Ritirata invece, dopo una pausa dei lavori e al termine di una riunione dei capigruppo, la mozione urgente in favore della salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori della sosta tariffata per il miglioramento del servizio aggiudicato con gara alla GPS. Una decisione condivisa da maggioranza ed opposizione con l’impegno ad affrontare e trovare una soluzione quanto prima alla delicata questione con la società vincitrice del bando predisposto dalla Commissione Straordinaria. Una vicenda articolata e complessa, scaturita anche da recenti pronunciamenti del tribunale del lavoro, che vede direttamente impegnata la Giunta al lavoro per individuare la migliore soluzione possibile per riportare i livelli occupazionali alla situazione precedente all’affidamento del servizio alla GPS.

Ritirata anche, con l’impegno di inserimento nel prossimo consiglio comunale, la mozione presentata per verificare la completa attuazione, in continuità amministrativa, di una delibera di Consiglio del 2018 relativa al Protocollo d’intesa tra Comune di Foggia e l’Azienda Ospedaliera Riuniti per il riassetto viario di viale Luigi Pinto

All’attenzione del Consiglio anche una serie di interrogazioni su questioni cittadine che vanno dall’abbandono illecito di rifiuti nelle campagne, alla gestione delle sepolture nel cimitero cittadino; dall’Università del crocese alla situazione di Piazza Padre Pio, ai dipendenti Ataf. Le ultime due interpellanze affrontate hanno riguardato chiarimenti sugli atti di programmazione del personale e delle aree dirigenziali dell’Ente e la delibera di Consiglio comunale sullo sviluppo dell’aeroporto Gino Lisa.



Pubblicato il 9 Gennaio 2025