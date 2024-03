Sosta tariffata e parcometri: lanciata una raccolta di firme di Uil e Adoc Foggia

Una petizione per chiedere all’amministrazione Comunale di Foggia la rimodulazione delle tariffe della sosta a pagamento e dei parcheggi e la revisione dei parcometri. A lanciare la proposta sono la Uil e Adoc Foggia che, al tempo dei commissari e prima del nuovo bando di gara, avevano chiesto un incontro con le parti sociali nonché garanzie occupazionali. Incontro che il Comune concesse ma da cui non conseguirono risultati, come si evince dalla cronaca sui media del periodo trascorso.

Alla luce degli ultimi sviluppi sulla questione parcometri- presentata anche un’interpellanza alla sindaca, al prefetto e alla corte dei conti da parte dell’opposizione e del consigliere Cataneo- Uil e Adoc commentano: “Le centinaia di segnalazioni che riceviamo quotidianamente sui disservizi e sui disagi causati dai nuovi parcometri e dall’aumento delle tariffe per le strisce blu e i

parcheggi a pagamento, purtroppo, non ci meravigliano”. Parole di Luca Maggio, coordinatore della Uil Puglia (sede di Foggia) e di Enzo Pizzolo, presidente di Adoc Foggia. “Già in tempi non sospetti, ai commissari straordinari avevamo evidenziato che la rimodulazione delle tariffe per le soste a pagamento all’aperto e per i parcheggi rischiava di avere delle conseguenze pesanti per tante famiglie e cittadini foggiani già gravati dalla disoccupazione,

dall’inflazione e dal rincaro del costo dei carburanti. Inoltre, il passaggio al nuovo gestore, a nostro

avviso, di fatto penalizzava chi era già in possesso di un precedente abbonamento e numerose altre categorie di utenti. Per questo, in seguito, sottoponemmo ai commissari straordinari una piattaforma di proposte operative che, ad oggi, è rimasta senza risposta. E la situazione peggiora

di giorno in giorno tenuto conto anche delle numerosissime lamentele che riceviamo sulla gestione del parcheggio ‘Zuretti’”. Hanno lanciato una raccolta firme che i cittadini possono sottoscrivere presso gli uffici della Uil Foggia (in via Fiume 38/c, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19). “La fase di emergenza è terminata – scrivono -. Al nuovo sindaco e alla giunta chiediamo risposte certe e rapide. Non si può continuare a ignorare il malcontento e a fingere che non esista un problema: la situazione va affrontata e risolta. Nei prossimi giorni daremo vita ad un’assemblea aperta alla cittadinanza per chiedere la massima adesione alla raccolta firme”.

Paola Lucino



Pubblicato il 14 Marzo 2024