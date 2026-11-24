(Adnkronos) – “L’85% delle donne affette da lipedema giunge alla valutazione specialistica priva di un inquadramento diagnostico e nel 63% dei casi arriva al sospetto di malattia tramite ricerche autonome sul web. Solo il 14% riceve un’indicazione corretta da un medico, una percentuale sovrapponibile a quella delle pazienti indirizzate da operatori del settore estetico e massoterapico”. È questo il quadro clinico ed epidemiologico che emerge dal nuovo studio osservazionale pubblicato sulla rivista scientifica internazionale ‘Lymphatic Research and Biology’ (Sage). La ricerca, firmata dalla dottoressa Luisella Troyer (chirurgo vascolare specialista in lipedema) e dal dottore Giorgio Fiorini (direttore operativo dello Studio Medico Salus Mea di Milano), ha analizzato un campione consecutivo di 100 pazienti valutate tra settembre 2023 e gennaio 2026.

Inquadramento clinico e diagnosi differenziale. Spesso erroneamente trattato come semplice adiposità localizzata, linfedema o obesità, il lipedema è una patologia cronica, progressiva e infiammatoria del tessuto adiposo sottocutaneo che colpisce quasi esclusivamente il sesso femminile. “I dati raccolti – si legge nella nota – mediante questionario strutturato mettono in luce i marcatori clinici distintivi che permettono la diagnosi differenziale: assenza di correlazione con l’obesità: il 55% delle pazienti reclutate presenta un indice di massa corporea (Bmi) nella norma, confermando che l’accumulo adiposo simmetrico agli arti inferiori (e frequentemente superiori) è resistente alle restrizioni caloriche. Sintomatologia algica e vascolare: il 91% del campione riferisce facilità alla formazione di ecchimosi ed ematomi spontanei (fragilità capillare), mentre il 76% lamenta dolore alla digitopressione (allodinia/iperalgesia) e senso di pesantezza. Gap terapeutico e insoddisfazione: il 68% delle donne non aveva mai ricevuto alcun trattamento mirato prima della visita. Tra il restante 32% già sottoposto a terapie (spesso approcci puramente estetici o non specifici), il 78,1% giudica i risultati insoddisfacenti”.

Il carico psicosociale e l’aderenza alle cure. “Oltre alla sintomatologia fisica, lo studio documenta una severa compromissione della qualità di vita: il 77,8% delle pazienti adotta comportamenti di evitamento sociale legati all’esposizione del corpo e il 59,6% riporta stati ricorrenti di deflessione del tono dell’umore, frustrazione o rabbia. Nonostante il percorso frammentato, l’89% delle donne manifesta un’elevata compliance potenziale, dichiarandosi pronta a intraprendere protocolli terapeutici strutturati e a lungo termine”.

“Il lipedema è una patologia invalidante sotto il profilo sia algico-funzionale sia psicologico, riconosciuta solo di recente dalla comunità scientifica e dai nomenclatori nazionali – spiega Luisella Troyer –. La storica sovrapposizione diagnostica con l’obesità ha rallentato la definizione di linee guida condivise. I nostri dati confermano una netta sottostima della prevalenza reale nella popolazione femminile italiana e richiamano la necessità di formare i clinici, inclusi i medici estetici, a riconoscere i segni precoci della malattia per evitare trattamenti incongrui o inefficaci”.

“L’indagine nasce dall’osservazione clinica quotidiana di un ritardo diagnostico sistematico – aggiunge Giorgio Fiorini –. Sebbene si tratti di uno studio monocentrico basato su Patient-Reported Outcomes (PROs), i risultati forniscono una solida base per future validazioni multicentriche. In quest’ottica, abbiamo sviluppato un test di autovalutazione psico-antropometrica a 19 item pensato come strumento di pre-screening per orientare le pazienti verso una valutazione specialistica tempestiva”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Novembre 2026