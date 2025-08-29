Attualità

Sorpresa agli Us Open, Shelton si ritira per infortunio. Mannarino agli ottavi

(Adnkronos) –
Adrian Mannarino avanza a sorpresa agli ottavi di finale dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il 37enne francese, numero 77 del mondo, approfitta del ritiro per un infortunio del 22enne statunitense Ben Shelton, numero 6 del ranking Atp e sesta testa di serie, sul punteggio di due set pari, con Shelton vincitore del primo e terzo parziale rispettivamente per 6-3 e 6-4 e Mannarino del secondo e quarto con gli stessi punteggi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Agosto 2025

