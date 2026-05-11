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Sorpresa a Nairobi: Macron corre con Kipchoge, leggenda della maratona

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(Adnkronos) – Metti una corsetta, in Kenya, con il re della maratona Eliud Kipchoge. Un privilegio per pochi. Oggi, lunedì 11 maggio, la giornata è stata da ricordare per il presidente della Francia Emmanuel Macron, in visita istituzionale nel Paese africano nell'àmbito dell'Africa Forward Summit, vertice volto a ridefinire in maniera strategica i rapporti con il continente. Qui, Macron ha incontrato il leggendario maratoneta (oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e a Tokyo, nel 2021) approfittandone per fare due chiacchiere sul valore dello sport.   Poi, Macron e il campione keniano – universalmente riconosciuto come ambasciatore dei grandi valori dello sport e della competizione – hanno continuato a discutere in strada, durante una rilassante corsa per le vie di Nairobi. Una passione, quella per il running, che accomuna i due. Curiosità: per l'occasione, il presidente francese ha scelto l'iconica divisa blu della Francia.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Maggio 2026

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