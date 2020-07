“Sorelle Indelebili”, personale di Patrizia Affatato

Ci sono incontri che arricchiscono, fanno crescere e restano. Incontri anche di un solo viaggio, trascorso nelle notti di racconti di vita senza filtri. Incontri di sorelle-madri-figlie.

Da questi incontri nasce “Sorelle Indelebili”, la personale di Patrizia Affatato che sarà inaugurata a Foggia mercoledì 15 luglio alle 20.00 nello Studio d’arte dell’artista (sito in via Nicola Parisi 122).

La donna elefante, la mamma e la figlia, le donne che vanno al mare, la donna sole. Sono solo alcune delle opere, tutte diverse – anche per formato (da 5×20 fino a 15×60 cm) – realizzate da Patrizia Affatato.

Scultrice di cartapesta, installatrice e orafa, Patrizia ha dato vita a una serie di donne in cartapesta con abiti fatti di garza dipinta a mano e tessuti provenienti da angoli di vita.

«“Sorelle Indelebili” sono dentro di me, sono pure me. Sono donne che ho incontrato e che ancora incontrerò sulla mia strada, con le quali condividere sorrisi, attimi che danno fiato leggero, piedi liberi, occhi che leniscono, mutande comode, parole senza frontiere, radici per continuare», afferma Patrizia.

“Sorelle Indelebili” nasce in una notte insonne di maggio. Patrizia si è svegliata e le è passato nelle mani il bisogno irrefrenabile di un sentimento, quel bisogno senza tempo che spesso coglie gli artisti. Ha preso cartoncino riciclato, cartapesta, colla, colori e garza. «Dovevo usare la garza» puntualizza Patrizia, «forse per la necessità di dare una diversa possibilità ad un tessuto tanto usato nei giorni di quarantena da chi ha scelto nella vita l’atto più coraggioso ed importante che ci sia, salvare».

E da quella notte Patrizia non è più riuscita a fermarsi. La mostra “Sorelle Indelebili” sarà allestita nello Studio d’arte di Patrizia Affatato, luogo in cui crea, sperimenta, accoglie curiosi e incontra gente. All’inaugurazione – che avverrà nel rispetto di tutte le norme di sicurezza – sarà presente l’artista e interverrà Angelo Pantaleo, direttore artistico della Creo Gallery.

La mostra sarà visitabile fino al 30 luglio 2020, dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 21. L’ingresso allo Spazio d’arte sarà contingentato, per cui è consigliata la prenotazione (tel. 327.9994081).

