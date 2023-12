Sorbillo porta la pizza con ananas a Napoli: “Buona…” – Video

(Adnkronos) – La pizza con l'ananas sbarca a Napoli. Merito, o colpa, di Gino Sorbillo. Uno dei più celebri pizzaioli partenopei introduce nel menù del suo ristorante quello che, a quasi tutte le latitudini, è considerato un sacrilegio. "Mangerò una pizza particolarissima qui nel centro antico di Napoli", dice Sorbillo in un video pubblicato sui suoi canali social. Davanti a lui, a tavola, una pizza con l'ananas, con una fetta del frutto a dominare il centro del piatto. "Ragazzi, non vi scatenate", dice Sorbillo mentre taglia la fetta con qualche esitazione. "Io sono legato alla tradizione ma voglio provarla perché l'ho messa nel mio menù", aggiunge. "Non mi fate nero… sarà buona, anzi… è buona", dice prima di assaggiare. Il verdetto? L'espressione del volto lascia qualche dubbio: "E' buona…"- —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Dicembre 2023