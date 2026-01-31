Sophia Renna ospite a Palazzo di Città

“Cosa speri, cosa sogni, da grande che farai”. Le parole di una celebre canzone di Luca Carboni sembrano racchiudere il senso dell’incontro che si è svolto a Palazzo di Città con Sophia Renna, giovanissimo talento foggiano vincitore della seconda edizione de La Corrida, condotta da Amadeus sul canale Nove.

La giovane artista è stata accolta dalla sindaca Maria Aida Episcopo e dall’assessora alla Cultura Alice Amatore, alla presenza dei genitori e del consigliere comunale Antonello Rizzi. Un momento di condivisione e ascolto, nel quale Sophia ha raccontato le emozioni vissute sul palco, la sua passione per il canto e le esperienze intense che sta affrontando nonostante la giovane età.

Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione comunale ha voluto omaggiarla con una targa di ringraziamento, come segno di riconoscimento per il percorso intrapreso e per il prestigio portato alla città. Non meno sorprendente è stata la genesi della sua partecipazione al talent: il padre aveva inizialmente inviato la domanda di iscrizione ricevendo risposta negativa per termini scaduti, con l’invito a candidarsi per l’edizione successiva. L’invio di un video ha però cambiato il corso degli eventi, portando alla telefonata della produzione e alla convocazione a Milano per la registrazione della puntata.

Determinante anche la scelta del brano da eseguire, richiesta direttamente da Amadeus dopo aver visto i contenuti pubblicati sul profilo TikTok della giovane cantante. Un percorso nato quasi per caso e trasformato in una straordinaria esperienza televisiva e personale.

Alla giovane Sophia, simbolo di talento e determinazione, è andato infine l’augurio dell’Amministrazione comunale per i traguardi futuri e per i sogni che verranno.



Pubblicato il 31 Gennaio 2026