“Sono molto emozionato, torno nella città che mi ha reso grande”

Il Calcio Foggia dopo la terza sconfitta nelle ultime cinque gare ed il cambio di panchina, deve tornare a centrare i tre punti e lo dovrà fare domani contro il Messina in trasferta. Il nuovo tecnico scelto, dopo domenica scorsa si pensava ad una soluzione interna, è Delio Rossi che la società del Calcio Foggia 1920 ha dato il benvenuto ufficiale nel tardo pomeriggio di giovedì sera. Le sue prime parole al momento della firma di un contratto che lo legherà ai Satanelli sino al 30 giugno 2024, anche in caso non dovesse centrare la promozione attraverso i playoff: “Sono molto emozionato. Torno a casa, torno nella città che mi ha reso grande. A Foggia ho tutto: storia, ricordi ed affetti. Torno in quella che sento la mia città. Forza Foggia”. Intanto ieri il tecnico è stato anche presentato alla stampa nel secondo pomeriggio, emozionato ma carico e con la voglia di portare più in alto possibile il Foggia. Delio Rossi, che come ha ricordato il sito ufficiale del club foggiano, è stato il capitano di quello storico Foggia-Real Madrid. Una soluzione sicuramente idonea e gradita alla piazza affidarsi ad un uomo di calcio di così tale esperienza e curriculum che con la serie C ha ben poco da spartire. L’ex tecnico di Lazio, Fiorentina, Sampdoria e Atalanta è fin troppo levigato per sapere che la gara di Messina sarà davvero insidiosa ma sicuramente proverà in brevissimo tempo e restituire quella lucidità che fatto smarrire il suo predecessore. Mario Somma, disabituatosi a stare in panchina per altri incarichi lavorativi che ha fatto con professionalità e probabilmente tornerà a fare. Tuttavia, la voglia di riscatto dei giocatori rossoneri prevarrà sicuramente per un finale di stagione, a prescindere da quale sarà l’esito finale, che restituisca orgoglio di appartenenza per i tifosi. (Ph. Calcio Foggia1920).

Pubblicato il 31 Marzo 2023