Sonia Bruganelli criticata per il suo aspetto, lei replica: “Sono vecchia e ho le rughe”

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Sonia Bruganelli vittima di bodyshaming. L'imprenditrice, ex moglie di Paolo Bonolis, ha deciso di replicare a chi, nei commenti sotto ai suoi post, l'ha accusata di essere "invecchiata". Bruganelli ha ripreso alcuni dei commenti ricevuti dagli utenti, molti dei quali si sono soffermati sul suo aspetto fisico: "Hai la bocca sporca", "Hai tanti denti". "Voglio dire, ma cosa vi interessa? Ma perché mi venite a rompere su queste cose? Ma fatevi una vita", ha replicato l'imprenditrice in un video selfie. Poi, con ironia, ha anticipato alcune delle critiche che potrebbe ricevere sul suo aspetto: "Vi anticipo… ho le macchie, non c'ho le ciglia al momento", ha detto, spiegando di dover ancora prendere appuntamento dall'estetista. "C'ho le rughe nel collo… che altro ho? Poi, mi scrivete in direct, vi rispondo e allora mi volete bene. Ma fateci pace, davvero…". Bruganelli ha continuato a elencare, con tono provocatorio, quelli che secondo gli utenti sarebbero altri suoi difetti: dalle unghie da rifare all'anello a cui manca un brillantino. "E sono anche vecchia… ho 52 anni. Il mio compagno (Angelo Madonia, ndr) ne ha 42 anni e sta con me perché ho i soldi", ha aggiunto lanciando in conclusione una frecciatina alle polemiche sul presunto aereo privato dell'ex marito Bonolis.

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Pubblicato il 27 Agosto 2026