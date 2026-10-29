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Sonepar, Gianluca Lilli (ABB): “La distribuzione in corrente continua diventa più conveniente”

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“Questo, unito al fatto che l’aumento di potenze continua e anche la vicinanza fra la fonte e il consumo è aumentata, fa diventare più conveniente il ragionare sulla distribuzione in corrente continua rispetto alla tradizionale corrente alternata”. Gianluca Lilli, vicepresidente Electrification di ABB, indica nella distribuzione in corrente continua una delle tecnologie su cui puntare per l’evoluzione industriale. Un tema al centro dell’Experience Center Industry inaugurato da Sonepar Italia a Prato, dove le imprese possono approfondire le applicazioni delle nuove tecnologie. Tra gli ambiti di sviluppo ci sono i data center, chiamati a rispondere alla crescente domanda energetica legata anche all’intelligenza artificiale, con soluzioni che possono migliorare l’efficienza degli impianti.


Pubblicato il 29 Ottobre 2026

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