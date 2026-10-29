Attualità

Sonepar, Floriano Masoero (Siemens): “I gemelli digitali per fabbriche sempre più autonome”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

“Utilizziamo la tecnologia digitale per progettare dall’inizio queste idee, quindi per creare dei gemelli digitali che sono sempre più evoluti, sempre più avanzati, che permettono quindi di fare delle simulazioni sempre più fotorealistiche”. Floriano Masoero, managing director di Siemens Italia, indica nell’integrazione tra mondo reale e digitale una delle direttrici dell’evoluzione industriale. Un percorso che trova spazio anche nell’Experience Center Industry di Sonepar Italia a Prato, dove le tecnologie dei partner vengono integrate per mostrare alle imprese nuove possibilità applicative. L’obiettivo è arrivare a fabbriche sempre più autonome, con un ruolo crescente dell’intelligenza artificiale.


Pubblicato il 29 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Cristiano Ronaldo batte Messi, è suo il Pallone d’Oro di tutti i tempi. Poi sui social: “Il calcio è dei tifosi!”

6 minuti fa

Ai, Vittimberga (Inps): “La produttività non coincide automaticamente con il benessere”

8 minuti fa

Berardi (One Health Foundation): “La salute va tutelata con un approccio integrato”

23 minuti fa

Ai, Fava (Inps): “Fondamentale il ruolo del diritto del lavoro”

24 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio