Sonepar, Davide Zardo (Schneider Electric): “La specializzazione è fondamentale per la

“Ci sono trasformazioni tecnologiche che vedono fondamentalmente al centro l’elettrificazione, l’automazione e la digitalizzazione dei processi e questa è un’opportunità enorme che porta tutto l’ecosistema ad immaginare come riuscire a rendere più competitive tutte le nostre imprese”. Davide Zardo, amministratore delegato e presidente di Schneider Electric Italia, sottolinea l’importanza della collaborazione tra aziende tecnologiche e distributori specializzati. L’Experience Center Industry di Sonepar a Prato rappresenta un esempio di questa sinergia: uno spazio in cui le competenze dei partner vengono messe a disposizione delle imprese per trasferire le innovazioni al mercato e renderle applicabili nei processi produttivi.



Pubblicato il 29 Ottobre 2026