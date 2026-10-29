Attualità

Sonepar, Davide Zardo (Schneider Electric): “La specializzazione è fondamentale per la

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

“Ci sono trasformazioni tecnologiche che vedono fondamentalmente al centro l’elettrificazione, l’automazione e la digitalizzazione dei processi e questa è un’opportunità enorme che porta tutto l’ecosistema ad immaginare come riuscire a rendere più competitive tutte le nostre imprese”. Davide Zardo, amministratore delegato e presidente di Schneider Electric Italia, sottolinea l’importanza della collaborazione tra aziende tecnologiche e distributori specializzati. L’Experience Center Industry di Sonepar a Prato rappresenta un esempio di questa sinergia: uno spazio in cui le competenze dei partner vengono messe a disposizione delle imprese per trasferire le innovazioni al mercato e renderle applicabili nei processi produttivi.


Pubblicato il 29 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Cristiano Ronaldo batte Messi, è suo il Pallone d’Oro di tutti i tempi. Poi sui social: “Il calcio è dei tifosi!”

6 minuti fa

Ai, Vittimberga (Inps): “La produttività non coincide automaticamente con il benessere”

8 minuti fa

Berardi (One Health Foundation): “La salute va tutelata con un approccio integrato”

23 minuti fa

Ai, Fava (Inps): “Fondamentale il ruolo del diritto del lavoro”

24 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio