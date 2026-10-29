Sonepar, Alberto Pellero (Kuka): “L’intelligenza artificiale sarà il leitmotiv anche per il 2027”

“L’AI senz’altro sarà il leitmotiv anche per il 2027, pur essendo iniziato già quest’anno”. Alberto Pellero, responsabile marketing e sales operation di Kuka Italia, sottolinea il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’evoluzione dell’automazione industriale. La prospettiva è passare da robot programmati attraverso procedure tradizionali a sistemi capaci di interpretare le istruzioni dell’operatore e tradurle in azioni. Un’evoluzione che si inserisce nel percorso dell’Experience Center Industry di Sonepar Italia, dove la robotica e le tecnologie integrate consentono alle imprese di esplorare nuove applicazioni per rendere i processi produttivi più flessibili ed efficienti.



Pubblicato il 29 Ottobre 2026