Sonego-Shelton oggi a Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –

Lorenzo Sonego torna in campo a Wimbledon 2025 e oggi, lunedì 7 luglio, affronta Ben Shelton negli ottavi del torneo in diretta tv e streaming. L'azzurro è reduce dal successo strepitoso contro lo statunitense Brandon Nakashima, in un match durato oltre 5 ore. L'americano, testa di serie numero 10, arriva invece dalla vittoria contro Fucsovics. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. Il match è previsto oggi sul Campo 1, come secondo nel programma che si apre alle 14. Sonego scenderà in campo dopo il match femminile Bencic-Alexandrova: l'azzurro potrebbe iniziare a giocare attorno alle 17. Nei precedenti, l'americano conduce 3-1 grazie alle vittorie al Masters 1000 di Cincinnati 2022, agli Australian Open e al Roland Garros di quest'anno. Sonego ha battuto Shelton solo al Roland Garros 2023.

Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Luglio 2025