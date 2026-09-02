Sonego sfiora l’impresa agli US Open, sconfitto da Zverev al quinto set

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Lorenzo Sonego sfiora l'impresa ma viene eliminato al primo turno degli US Open 2026. L'azzurro oggi 2 settembre cede in 5 set contro il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 1, che si impone per 6-4, 3-6, 6-7 (7-9), 7-5, 6-4 dopo una maratona di 4h53'. Nel quinto set, avanti 2-1, Sonego non sfrutta una palla break per l'allungo. Zverev annulla la chance dell'azzurro, mette la freccia (4-2) e chiude il match. Il tedesco vince e ora sfiderà il francese Quentin Halys al secondo turno. In attesa che si completino i match del primo turno, il secondo round dello Slam di New York sarà ancora a tinte azzurre: Luciano Darderi affronta il ceco Dalibor Svrcina, Lorenzo Musetti sfida l'australiano Dane Sweeny, Mattia Bellucci se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, Flavio Cobolli incontra l'australiano Tristan Schoolkate, Matteo Berrettini gioca contro l'argentino Mariano Navone.

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Pubblicato il 2 Settembre 2026