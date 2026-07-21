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Sondrio, bimbo di quasi 2 anni ucciso da pick-up guidato da familiare

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(Adnkronos) – Un bambino di quasi 2 anni è stato travolto e ucciso questa sera intorno alle 19 da un pick up, guidato da un familiare, in località Plator, nel comune di Valdidentro, in Alta Valtellina. Da quanto apprende l'Adnkronos l'incidente è avvenuto durante la raccolta del fieno.  Sulla dinamica indagano i carabinieri della Compagnia di Tirano (Sondrio).  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Luglio 2026

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