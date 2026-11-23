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Fratelli d’Italia e il Pd scendono, il Movimento 5 Stelle cresce. Il centrodestra cala ancora, il centrosinistra cresce e ‘vince le elezioni’. E’ lo scenariodel sondaggio Swg per il Tg La7, con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 23 novembre 2026. Fratelli d’Italia si conferma sempre primo partito ma perde consensi per la terza settimana consecutiva. La formazione guidata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni cede lo 0,2% ora vale il 28,4%. Passo indietro anche per il Pd della segretaria Elly Schlein, che lascia per strada lo 0,2% e scende al 20,5%. In salita il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte (+0,1%), ora al 12,8%. Forza Italia cala dello 0,1% e ora si attesta al 7% netto. Passi avanti per Alleanza Verdi Sinistra (+0,1%), ora al 6,3% e per la Lega di Matteo Salvini, che passa dal 5,7% al 5,9%.

Nel campo largo, Italia viva di Matteo Renzi è al 2,2% e +Europa all’1,3%. Nella coalizione di centrodestra, Noi Moderati all’1,1%, come Sud chiama Nord all’1%. Fuori dai due poli, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci guadagna lo 0,1% e sale al 5,9%. Azione di Carlo Calenda, invece, cresce dello 0,2% e approda al 3,3%.

Il risultato complessivo, nell’urna virtuale, è che il campo largo guadagna lo 0,2% arrivando al 45,1%. Il centrosinistra aumenta ancora il vantaggio nell’ipotesi di elezioni approfittando del nuovo calo del centrodestra, che perde lo 0,2% e scende al 43,4%. Il divario è dell’1,7%.

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Pubblicato il 23 Novembre 2026