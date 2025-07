Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd in calo

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e Pd in calo, il Movimento 5 Stelle cresce. E' il quadro che il sondaggio politico Swg per il Tg La7 propone con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 7 luglio. Fratelli d'Italia si conferma primo partito in Italia con un ampio vantaggio sulla concorrenza. La formazione guidata da Giorgia Meloni cede lo 0,2% e scende al 30,1%. Stesso passo indietro per il Partito Democratico, che scivola al 22,8%. Tra i primi partiti, cresce solo il M5S di Giuseppe Conte: passo avanti dello 0,2% che proietta il Movimento al 12,6%. La Lega è stabile all'8,2% e mette comunque a segno il sorpasso su Forza Italia, che perde lo 0,2% e ora vale l'8,1%. Crescono Verdi e Sinistra, ora al 6,8%. Più indietro Azione (3,8%), Italia Viva (2,2%), +Europa (1,9%). —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Luglio 2025