Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd giù. Crescono M5S e Lega

Fratelli d'Italia e Pd in calo, il Movimento 5 Stelle in crescita. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 8 dicembre 2025, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma ampiamente la prima forza nel paese pur perdendo lo 0,1%. Fratelli d'Italia scende al 31,2%, con il secondo calo consecutivo secondo Swg, ma conserva oltre 9 punti di vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein, che cede lo 0,2% e si attesta al 22%. Anche i dem, secondo il rilevamento Swg, scendono per la seconda settimana di fila. Nuova crescita invece per il M5S di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,3% e arriva al 13%. Alle spalle dei primi 3 partiti cresce la Lega, che guadagna lo 0,2% e sale all'8,1% staccando Forza Italia, stabile al 7,9%. Scendono Verdi e Sinistra, ora al 6,7% dopo il -0,2% registrato. Più staccate Azione (3,2%), Italia viva (2,4%), +Europa (1,4%), Noi Moderati (1,2%). Le altre liste, nel complesso, valgono il 2,9%. 
Pubblicato il 8 Dicembre 2025

