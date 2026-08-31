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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala e Pd cresce. Vannacci supera Forza Italia

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(Adnkronos) –
Fratelli d'Italia cala, il Pd cresce, Roberto Vannacci sale ancora e Futuro Nazionale supera Forza Italia. E' il quadro delineato dal sondaggio Swg per il Tg La7, con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 31 agosto 2026. Fratelli d'Italia, sempre ampiamente primo partito, cede lo 0,2% e scende al 26,8%. La formazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni vede ridursi il vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein, che guadagna lo 0,1% e sale al 20,7%. Passo indietro del M5S di Giuseppe Conte, che cede lo 0,3% e ora vale il 12,7%. Prosegue l'ascesa di Futuro Nazionale. Il partito fondato da Vannacci cresce dello 0,3% e arriva al 7,5%, mettendo a segno il sorpasso ai danni di Forza Italia che perde lo 0,3% e scivola al 7,1%. Avanzano Verdi e Sinistra, dal 6,5% al 6,7%. Sale anche la Lega, dal 5,5% al 5,7%. Più staccate Azione di Carlo Calenda (3,2%), Italia viva di Matteo Renzi (2,4%), +Europa (1,3%), Noi Moderati (1,1%) e Ora! (1%). 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Agosto 2026

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