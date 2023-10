Sondaggio politico: Fratelli d’Italia ancora primo partito, stacca di 9 punti il Pd

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia con il 29% si conferma primo partito del Paese, staccando di 9 punti il Partito Democratico, attestato oggi al 20%. E' quanto emerge da Barometro Politico di ottobre dell'Istituto Demopolis. In terza posizione al 16,2% è il Movimento 5 Stelle. Al 9,8% troviamo la Lega, al 6,5% Forza Italia, al 3,7% Azione, al 3,4% Sinistra e Verdi, con tutte le altre liste sotto la soglia del 3%. “Nel confronto con le Politiche di poco più di anno fa – spiega il direttore di Demopolis, Pietro Vento – cresce di 3 punti il partito della Premier Meloni, di un punto o poco meno Pd, Movimento 5 stelle e la Lega di Salvini; perde oltre un punto e mezzo Forza Italia, orfana di Berlusconi”. Osservando i trend Demopolis, si nota che il consenso di Fratelli d’Italia resta da mesi stabile, poco sotto il 30%, prescindendo o quasi da eventi e fibrillazioni politiche. Il Pd di Elly Schlein, dopo aver recuperato a inizio 2022 con le Primarie i consensi perduti dopo le Politiche, resta da settimane secondo partito intorno al 20%, ma senza apparire per il momento in grado di mirare al primo gradino del podio elettorale. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Ottobre 2023