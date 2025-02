Sondaggio, Fratelli d’Italia sopra il 30%. Pd giù e M5S sale

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia stabile, il Pd scende e il gap aumenta. E' il quadro delineato dal sondaggio dell'Istituto Noto Sondaggi per "Porta a Porta" sulle intenzioni di voto degli italiani. Il partito di Giorgia Meloni rimane al 30,5% seguito dal Pd al 23,5%, che cala dello 0,5%. Il Movimento 5 Stelle, invece, guadagna l'1% e va all'12,5%. Forza Italia all'8% perde mezzo punto (-0,5%) mentre la Lega resta all'8,5%. Alleanza Verdi e Sinistra è stabile al 5,5%, come Azione e Italia Viva, entrambi al 2,5%. Nessuna variazione anche per quanto riguarda +Europa all'1,5% e Noi moderati al 2%. In generale il centrodestra perde lo 0,5% e va al 49% mentre il centrosinistra è fermo al 30,5% come nella scorsa rilevazione. Il 'campo largo' salirebbe dello 0,5% attestandosi al 48%. Gli astenuti-indecisi, infine, si attesterebbero al 46,2%. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Febbraio 2025