Sondaggio Euromedia, per 6 italiani su 10 politica distante da esigenze aziende

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La politica italiana non è vicina alle esigenze del sistema imprenditoriale: la pensa così più della metà degli italiani, il 58,1%. In particolare per il 29,5% “esiste ancora una distanza significativa” e per il 28,6% “le esigenze delle imprese non sono adeguatamente rappresentate”. E’ quanto rileva un sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research – Only Numbers, per la prima edizione dell’evento ‘Treviso d’Autore’, organizzato da Vis Factor, in programma oggi e domani nell’Auditorium di Santa Caterina di Treviso. Viceversa, dall’indagine emerge che il 24,5% sostiene che la politica sia attenta alle esigenze delle aziende ma la piena promozione arriva solo dal 4,2% della popolazione mentre per il 20,3% “servirebbe un confronto più costante”. L’indagine, intitolata “Il Paese reale: competitività, lavoro, imprese, innovazione e nuovi sviluppi”, è stata effettuata tra il 9 e il 10 novembre 2026 su un campione di 1.000 persone rappresentative della popolazione italiana maggiorenne.

Quanto agli interventi considerati prioritari sui quali la politica italiana dovrebbe intervenire nei prossimi 5 anni la percentuale più alta di persone, il 29,3%, mette al primo posto la riduzione della pressione fiscale e contributiva per sostenere la crescita economica e la competitività delle imprese. Nella top ten delle misure più importanti seguono a ruota: le politiche energetiche e la riduzione dei costi dell’energia indicati dal 21,8% degli intervistati. Il 7% indica come priorità sulle quali sarebbe necessario intervenire la stabilità delle norme e la certezza delle regole, mentre il 6,3% gli investimenti in ricerca, innovazione e digitalizzazione. Altri punti importanti vengono considerati la riforma del mercato del lavoro (6%) e la semplificazione burocratica e amministrativa (5%). Al settimo posto vengono indicati gli Incentivi agli investimenti e alla crescita delle imprese (4,3%), il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti per il 4,1%. Infine, il maggiore accesso al credito e il sostegno alla patrimonializzazione sono priorità per 1,7% degli italiani e la stessa percentuale viene rilevata per formazione e sviluppo delle competenze.

La maggioranza delle risposte con il 39,1% considera che sono “un buon punto di partenza ma ancora insufficienti per una piena ripresa economica, mentre il 33,6% considera tali interventi “del tutto insufficienti”, mentre per l’11,2% del campione “favoriscono in modo concreto una crescita economica”.

Invece “aumentare la competitività degli stipendi” viene ritenuto l’intervento prioritario dal 30,1% degli intervistati per trattenere i giovani talenti in Italia a fronte di una crescente difficoltà delle imprese nel reperire personale qualificato. E se “rafforzare la formazione e il collegamento tra scuole, università e imprese” viene ritenuto dal 13,2% un aspetto su cui intervenire, diventa una vera e propria necessità da una grande maggioranza di giovani con il 56,5% nella fascia d’età tra i 18 e i 24 anni. Un altro quesito del sondaggio riguarda il ruolo della politica nel favorire la crescita dimensionale delle imprese italiane, a questo proposito il 70,8% del campione lo ritiene importante: ‘molto’ il 26% e ‘abbastanza’ il 44,8%.

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Pubblicato il 14 Novembre 2026