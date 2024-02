Sondaggi politici, Fratelli d’Italia scende e Pd sale

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cala, il Pd cresce e si avvicina. E' il duello fotografato dal sondaggio Swg per il Tg La7, che fa riferimento alle intenzioni di voto se le elezioni andassero in scena oggi 5 febbraio 2024. Fratelli d'Italia, il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, cede lo 0,4% e scende al 28,1%. Il Partito democratico guidato dalla segretaria Elly Schlein guadagna lo 0,5% e sale al 20%. Il M5S di Giuseppe Conte rimane stabile al 15,9%. Passo indietro della Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,2% e si attesta all'8,5%. Forza Italia cresce dello 0,1% e ora vale il 7,3%. Azione di Carlo Calenda rimane al 4,3% davanti a Verdi e Sinistra che salgono al 4%. Italia Viva scende dal 3,3% al 3,1%, alle sue spalle ci sono +Europa (2,4%), Italexit per l'Italia (1,6%), Unione Popolare (1,3%) e Sud chiama Nord (1,1%). —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



