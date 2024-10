Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Pd in calo

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e Pd in calo, M5S e Forza Italia in crescita. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto se si andasse alle elezioni oggi, 14 ottobre 2024. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito pur cedendo lo 0,2% e scendendo al 29,3%. Più netto il calo del Pd, che perde lo 0,4% e ora vale il 22,3%. Cresce il M5S che guadagna lo 0,3% e arriva all'11,7%. Passo avanti analogo per Forza Italia che approda al 9% e stacca la Lega, che cresce solo dello 0,1% e si attesta all'8,6%. Seguono Verdi e Sinistra (6,8%), Azione (2,7%), Italia Viva (2,3%), +Europa (1,8%), Sud chiama Nord (1,3%), Noi Moderati (1,1%) e Pace Terra Dignità (1,1%). —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Ottobre 2024