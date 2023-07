Sondaggi politici: Fratelli d’Italia cresce di mezzo punto, lieve calo Pd

(Adnkronos) – Una lieve crescita di Fratelli d'Italia rispetto al 17 luglio scorso e un lieve calo per il Partito democratico nelle intenzioni di voto degli italiani. Questa la fotografia dell'ultimo sondaggio politico Swg per il Tg La7. Più in dettaglio Fdi si attesta al 29,2% (+0,5%), secondo a distanza il Pd al 19,6% (-0,4%), M5S al 16% (+0,1%). Quindi la Lega al 9,6% (-0,2%), Forza Italia al 7,2% (-0,3%), Azione al 3,6% (+0,2%) e Verdi e Sinistra Italiana al 3,2% (+0,1%). E ancora: Italia Viva al 2,7% (-0,2%), +Europa al 2,5% (-0,1%), Per l'Italia con Paragone al 2,1% (-0,1%), quindi Unione Popolare stabile all'1,8%). —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Luglio 2023