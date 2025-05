Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cala e Pd sale

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia in calo, Pd in crescita. Il sondaggio Swg per il Tg La7 descrive il quadro delle intenzioni di voto se si andasse alle elezioni oggi. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito ma la formazione di Giorgia Meloni cede lo 0,2% scendendo al 30,1%. Passo avanti del Partito Democratico che guadagna lo 0,5% e ora vale il 22,5%. Alle spalle dei dem, calano tutti gli altri principali partiti. Il M5S di Giuseppe Conte perde lo 0,2% e si attesta al 12,2%. Passo indietro analogo della Lega di Matteo Salvini, ora all'8,6%. Forza Italia lascia sul terreno lo 0,3% e si ferma all'8,4%. In salita Verdi e Sinistra, ora al 6,4%. Seguono staccati Azione (3,5%), Italia Viva (2,8%), +Europa (1,7%) e Noi Moderati (1%). —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Maggio 2025