Sondaggi politici, effetto Sardegna: cala FdI, Pd e M5S più vicini

(Adnkronos) – Se si votasse oggi, "Fratelli d’Italia sarebbe primo partito con il 27,1%, in calo dell’1,3% rispetto a un mese fa. Si avvicinano il Pd (19,9%, +0,7%) e soprattutto il Movimento 5 Stelle (15,9%, +2,3%)". E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per Sky Tg24. Un "effetto Sardegna" che si manifesta anche sulla "Lega (8,1%), che perde un 1,2%, e Noi Moderati (0,7%, quasi un punto in meno rispetto a un mese fa) mentre Forza Italia (6,6%) cresce in maniera molto lieve. Oggi il centrodestra sommato raggiungerebbe il 42,5%, un risultato più basso di quello registrato alle politiche. Peggiorano anche i giudizi sul governo: oggi solo il 36% promuove l’esecutivo di Giorgia Meloni. E ci sarebbe anche 'effetto Sardegna' sull'alleanza Pd-M5S: "Il 65% dei potenziali elettori di Pd e Movimento 5 Stelle è favorevole a un’alleanza stabile fra i due partiti. È invece contrario il 25% degli elettori potenziali dei due partiti, mentre il 10% non si esprime. I dati si riferiscono ai soli elettori intervistati che affermano che oggi voterebbero o valuterebbero il voto a una delle due formazioni. Gli elettori attuali del Pd sono però più convinti di quelli del Movimento 5 Stelle: fra gli elettori Pd i favorevoli all’alleanza sono il 78%, fra gli elettori M5S il 72%". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Marzo 2024