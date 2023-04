Sondaggi politici, calano FdI e Forza Italia: su Lega, Pd e M5S

(Adnkronos) – In calo il partito di Giorgia Meloni, che perde lo 0,3% e scende al 29%. Calano anche Forza Italia, Verdi e Sinistra Italiana e +Europa. Crescono invece il Pd, che sfrutta ancora la scia positiva della nuova segretaria Elly Schlein, il M5S e la Lega. Ed è proprio il partito di Matteo Salvini a far segnare il miglior risultato della settimana con un +0,6. Questo quanto rileva l'ultimo sondaggio politico Swg per il Tg La7. Nel dettaglio, in una settimana FdI si attesta passa dal 29,3% al 23%, il Partito democratico dal 20,7% al 21%, il M5S si attesta al 15,4% (+o,3%), la Lega al 9,4% (era all'8,8%), Forza Italia al 6,3% (-0,2%), Azione al 4,6% (non ci sono rilevazioni precedenti), Verdi e Sinistra al 3,1% (-0,1%), Italia Viva al 2,6% (non ci sono rilevazioni precedenti), quindi +Europa al 2,3% (-0,1%), Per l'Italia con Paragone al 2,1% (+0,2%) e infine Unione Popolare stabile all'1,9%. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Aprile 2023