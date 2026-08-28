Soluzioni abitative per 80 migranti regolari di Borgo Mezzanone

Un bene acquistato all’asta giudiziaria e sottratto alla mafia può diventare il punto di partenza per offrire un’alternativa alla baraccopoli di Borgo Mezzanone, dove centinaia di migranti continuano a vivere in condizioni di estrema precarietà. È il progetto che il Comune di Foggia candiderà all’avviso regionale “Puglia Accogliente”, presentato ieri in Prefettura alle istituzioni e alle realtà del Terzo Settore, con l’obiettivo di realizzare soluzioni abitative dignitose destinate a 80 migranti regolarmente presenti sul territorio. L’area individuata si trova a circa 500 metri dall’attuale pista, nei pressi del Cara, ed è stata messa gratuitamente a disposizione dall’imprenditore Lazzaro D’Auria, che aveva acquisito il bene attraverso un’asta giudiziaria sottraendolo alla criminalità organizzata, nonostante le minacce ricevute e le possibili ripercussioni per sé e per i propri familiari. Una provenienza che lega il progetto anche ai temi della legalità e del contrasto al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori. A illustrare l’intervento è stata l’architetto Silvana Corvino, che ne sta curando la progettazione per l’Area 8 Rigenerazione Urbana-Lavori Pubblici del Comune. Il complesso comprende sei piccoli fabbricati dell’ex Opera Nazionale Combattenti, un capannone industriale e una vasta area circostante, concessi gratuitamente per il periodo necessario ai lavori e per i nove anni di durata del progetto. Gli immobili saranno recuperati per ricavarne minialloggi e soluzioni abitative condivise capaci di ospitare complessivamente 80 persone. Il confronto avviato con istituzioni, associazioni e soggetti impegnati sul territorio ha però allargato il progetto alle necessità della vita quotidiana: tra le richieste emerse figurano un refettorio, una lavanderia, spazi comuni per attività sportive, culturali, religiose e formative e collegamenti migliori con il resto del territorio. Le indicazioni saranno ora valutate dai tecnici prima della stesura definitiva della candidatura da presentare alla Regione. In questa fase il progetto riguarda esclusivamente gli interventi sugli immobili, mentre la gestione delle strutture sarà definita successivamente, qualora venga ottenuto il finanziamento, dalla struttura collegata all’assessorato comunale alle Politiche sociali. Il confronto resta aperto anche nelle prossime settimane. Enti, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti istituzionali potranno presentare ulteriori proposte e osservazioni entro l’8 settembre, indirizzandole all’Area Rigenerazione urbana del Comune e all’architetto Silvana Corvino. A introdurre l’incontro in Prefettura è stato Paolo Giovanni Grieco, in una delle ultime uscite pubbliche prima del pensionamento, che ha ricordato il confronto avviato con i ministeri dell’Interno e del Lavoro per individuare una strada capace di superare la situazione di Borgo Mezzanone. La sindaca Maria Aida Episcopo ha richiamato invece la necessità di intervenire sulle condizioni di persone che vivono lontane dalle proprie famiglie e dai Paesi d’origine, mentre gli assessori alla Legalità Giulio De Santis e alle Politiche sociali Simona Mendolicchio hanno sottolineato il ruolo della rete del Terzo Settore e delle realtà che da anni operano all’interno dell’insediamento.



Pubblicato il 28 Agosto 2026