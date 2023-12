Sole, caldo e temperature sopra la media: arriva il super anticiclone di Natale

(Adnkronos) – Manca poco al Natale e questi giorni che lo precedono saranno caratterizzati da sole e caldo, con temperature decisamente sopra la media, secondo le ultime previsioni meteo. Dall’Oceano Atlantico infatti un gigantesco campo di alta pressione, un super anticiclone, sta per invadere gran parte del continente europeo e quindi anche l’Italia. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, comunica che l’anticiclone in arrivo, sia per la grandezza che per il calore contenuto al suo interno, sarà eccezionale e potrebbe durare almeno fino a Natale, se non di più. Entrando nel dettaglio della previsione per il weekend e per l’inizio della prossima settimana, sabato 16 dicembre avremo le ultime note instabili, perlopiù di debole intensità, su Abruzzo, Sicilia tirrenica e crotonese. Le eventuali spruzzate di neve interesserebbero i settori collinari. Sul resto d’Italia invece spazio al sole, accompagnato però da venti più freddi di Grecale. Da domenica il super anticiclone farà ulteriori passi verso il nostro Paese e l’atmosfera diventerà stabile su tutte le regioni. Questa immensa bolla di alta pressione al suo interno ha temperature che a circa 1500 metri di altezza sono superiori di circa 10°C rispetto alla media: ne consegue che nei prossimi giorni farà decisamente più caldo in montagna con picchi anche di 20°C (in pratica come fossimo a inizio Maggio). Sul resto d’Italia si registreranno temperature massime fino a 10°C in Pianura Padana, 13-15°C al Centro (come a Roma e Firenze) e fino a 16°C al Sud (soprattutto in Sicilia). Di notte invece si tornerà sottozero al Nord e sulle zone più interne del Centro. Al Settentrione i valori diurni saranno comunque influenzati dall’eventuale presenza o meno di nubi basse o nebbie che, impedendo l’irraggiamento solare, limiterebbero l’aumento dei termometri. Spazio all’anticiclone quindi. Da domenica il sole sarà prevalente su quasi tutte le regioni e la nuvolosità potrà essere più presente soltanto sulle pianure del Nord e lungo tutta la dorsale appenninica. Questa situazione sembrerebbe non mutare almeno fino a Natale. NEL DETTAGLIO Sabato 16. Al nord: soleggiato, possibile ritorno della nebbia in pianura. Al centro: lieve instabilità in Abruzzo, sole altrove. Al sud: piovaschi su messinese, palermitano e crotonese. Domenica 17. Al nord: tutto sole salvo nebbie mattutine in pianura. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: soleggiato. Lunedì 18. Al nord: soleggiato con clima piacevole. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: bel tempo prevalente. Tendenza: poche novità salvo dei locali piovaschi, mercoledì, su bassa Sicilia e Calabria ionica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Dicembre 2023