Soldati russi a cavallo, il drone ucraino colpisce

(Adnkronos) – Soldati russi a cavallo, il drone ucraino colpisce. Mentre la guerra tra Ucraina e Russia si avvia verso la conclusione del quarto anno, sul terreno si combatte con ogni mezzo. I video diffusi dalle forze armate ucraine e rimbalzati su decine di profili X mostrano fase 'inedite' del conflitto.   Le clip mostrano soldati russi che si spostano a cavallo nelle zone innevate, per operazioni d'attacco contro la 92esima brigata ucraina. Le forze di Kiev rispondono con i droni, che colpiscono agevolmente l'improvvisata cavalleria.   Uno dei video mostra un drone che punta dritto verso un soldato russo. Il cavallo disarciona il militare che cade a terra. 
Pubblicato il 26 Dicembre 2025

