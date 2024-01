Sold out la campagna abbonamenti per la IX edizione di Musica Felix

Preso letteralmente d’assalto il botteghino della Fondazione Apulia felix per il rinnovo dei vecchi abbonamenti e per accaparrarsi gli ultimi posti disponibili per i nuovi abbonamenti a Musica felix 2024. Si è conclusa così, mercoledì 10 gennaio, prima del termine stabilito, la campagna abbonamenti per l’interessante rassegna di musica e cultura giunta alla sua IX edizione. Un traguardo che premia l’impegno, la costanza e l’amore per l’arte profusi dagli organizzatori, il direttore artistico Dino De Palma, la direttrice d’orchestra Gianna Fratta e il Presidente della Fondazione Apulia felix Giuliano Volpe, per offrire alla città di Foggia un nuovo cartellone ricco di eventi di primissimo livello, con artisti di fama nazionale ed internazionale, tra cui Elio, Jany McPherson in trio, le sorelle Labèque, Giampiero Mancini, il Quartetto Oistrakh.

Dal 10 gennaio sono in vendita i biglietti per lo spettacolo inaugurale del 22 gennaio che si terrà eccezionalmente al Teatro “U. Giordano” alle ore 20. Un vero e proprio evento che porta a Foggia uno spettacolo sorprendete con protagonista Elio, leader del gruppo Elio e le Storie Tese, dal tiolo “Elio – Ci vuole orecchio – Elio canta e recita Enzo Jannacci”. Il poetastro come amava definirsi Iannacci, verrà rivisitato, reinterpretato e “ricantato” da Elio insieme a cinque musicisti che sul palco accompagneranno lo scoppiettante confronto fra due saltimbanchi della musica.

I biglietti sono in vendita, al costo di € 25 euro nei palchi e € 20 nel loggione (ridotto € 15 per studenti universitari e AFAM, solo loggione), online al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/elio-ci-vuole-orecchio-elio-canta-e-recita-enzo-jannacci/227306, nei punti vendita vivaticket, fisicamente previo appuntamento telefonico al numero 392-9892331 o a partire da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo presso il botteghino del Teatro “U. Giordano”.

Tutti gli altri eventi della rassegna si terranno nel rinnovato Auditorium Santa Chiara in piazza Santa Chiara, 1, alle ore 19, a partire da venerdì 16 febbraio con il concerto “A due pianoforti” con Katia e Marielle Labèque, uno dei duo storici della scena internazionale. I successivi spettacoli sono in programma tutti di sabato, il 2 marzo, Jany McPherson in trio nel concerto “A long way”; il 16 marzo un evento di prosa “Il Grigio” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, interpretato dall’attore Giampiero Mancini. Subito dopo Pasqua, il 6 aprile il concerto del Quartetto Oistrakh e poi ancora il 20 aprile, l’Archos Quartet insieme ai due solisti Marco Panella e Paolo Valeriani ai corni in “Mozart, Haydn, Beethoven: i grandi classici”. Il 4 maggio la voce di Gianna Fratta ci accompagnerà in una particolare lettura dell’opera lirica di Giacomo Puccini con l’evento di musica e parole “Tosca – Il ricatto sessuale” con le voci del soprano Maria Tomassi, del tenore Max Jota, del baritono Elia Fabbian, accompagnati al pianoforte da Donato Della Vista. La rassegna si concluderà il 25 maggio con il concerto “Amadeus, il catalogo è questo” con l’Orchestra Suoni del Sud e l’Orchestra giovanile ArpinArts accompagnate dalla voce narrante di Cristian Levantaci. Un itinerario nei grandi capolavori del genio di Salisburgo.



Pubblicato il 13 Gennaio 2024