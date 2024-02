“Sogno nel Cassetto” dona tablet ai bimbi dell’ospedale di Padre Pio

La Onlus “Sogno Nel Cassetto”, con sede a Roma, ha portato gioia e connessione nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di S. Giovanni Rotondo offrendo ai piccoli pazienti un nuovo modo di affrontare la loro battaglia contro la malattia. Grazie alla generosa donazione di una grande società di consulenza, che preferisce restare anonima, e in collaborazione con Tim, la Onlus è riuscita a consegnare 50 tablet con accesso gratuito al servizio di streaming on demand di Tim Vision, destinato al pubblico più giovane.Il primo ospedale ad accogliere questa iniziativa è stato proprio l’Ospedale di Padre Pio, dove i bambini ricoverati potranno vivere le esperienze di qualsiasi altro bambino della loro età.Il viaggio di “Sogno nel Cassetto” ha avuto inizio dalla storia di Filippo Giansanti, un giovane eroe sconfitto a soli 26 anni da una dura lotta contro una forma aggressiva di leucemia linfoblastica acuta. Nonostante la sua triste scomparsa, il suo sogno continua a vivere attraverso l’opera di “Sogno nel Cassetto”, ora guidata dal fratello Antonio, affiancato da un gruppo di circa dieci volontari operativi tra Roma e Milano e uniti nella missione di portare speranza e sollievo ai bambini malati.L’obiettivo principale della Onlus è infatti quello di migliorare le condizioni di vita dei piccoli ricoverati nei reparti di ematologia e oncologia, offrendo loro momenti di gioia e normalità attraverso attività ludiche e di clownterapia.Il lavoro non si ferma qui. Da oltre un anno, l’associazione porta avanti un progetto innovativo, portando i bambini in cura e ospiti delle case di accoglienza al cinema, un’ esperienza di “normalità e svago” che va oltre la semplice visione di un film.Oltre a Milano e a Roma, dove già opera, Sogno nel Cassetto ha l’ambizioso obiettivo di estendere la sua opera su tutto il territorio nazionale, portando luce e speranza ovunque ce ne sia bisogno.



Pubblicato il 17 Febbraio 2024