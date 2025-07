È stato pubblicato sull’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Foggia l’avviso pubblico per la partecipazione ad un soggiorno climatico, destinato a persone ultrasessantacinquenni autosufficienti.

È un’iniziativa del Comune, e nello specifico dell’assessorato alle Politiche Sociali, mirata a promuovere attività ricreative e socializzanti e favorire opportunità di svago, aggregazione e benessere psicofisico a beneficio della fascia di popolazione più avanti con gli anni. Il soggiorno è stato organizzato dal 7 al 14 settembre prossimo (una settimana di soggiorno) presso una struttura classificata 3 stelle superior a Rimini Rivabella, ed è riservato a residenti nel Comune di Foggia ultrasessantacinquenni che dovranno fare richiesta compilando l’apposita domanda di partecipazione informatizzata da inoltrare entro e non oltre le ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio, corredata dalla documentazione richiesta (carta di identità, tessera sanitaria e certificato medico attestante l’idoneità a partecipare) e autodichiarazione dell’assenza di invalidità superiore al 67 per cento, e con l’impegno di corrispondere la quota eventualmente dovuta entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

L’istanza informatizzata è disponibile sullo sportello telematico polifunzionale del Comune (presente sul sito dell’Ente), ma si può essere supportati nella compilazione rivolgendosi ai punti di facilitazione in via Fuiani 16 (numero telefonico 0881/792827), in via Gramsci 17 (numero telefonico 0881/814579) e in corso Garibaldi 37 (numero telefonico 0881/792364), attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14.

Il contributo economico a carico degli utenti è determinato in base all’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare anagrafico richiedente il servizio. E’ esente la fascia di reddito da 0 euro a 9.360 euro, a cui è destinato il 50 per cento dei posti a disposizione; la fascia che va da 9.360,01 euro a 15mila euro, a cui è destinato il 30 per cento dei posti a disposizione, è tenuta a compartecipare al costo del soggiorno in base alla propria situazione economica; la fascia con un reddito superiore ai 15mila euro, cui è destinato il rimanente 20 per cento dei posti a disposizione, è tenuta a corrispondere il costo per intero (che pro-capite è pari a 610 euro omnicomprensivi).

La graduatoria finale sarà stilata dal Responsabile di Procedimento con il gruppo di lavoro Area Anziani, secondo un ordine determinato dal valore inferiore della certificazione ISEE, dalla maggiore età anagrafica del richiedente, dall’essere persona vedova, singola o separata, e dall’ordine cronologico dell’invio della domanda.

In caso di numero di partecipanti ammessi alla graduatoria definitiva sia inferiore a 30, il soggiorno climatico non sarà effettuato.

“Auspichiamo una massiccia partecipazione all’avviso pubblico, e ricordiamo che i nostri ‘facilitatori digitali’ sono a completa disposizione dell’utenza interessata per eventuali chiarimenti e per la compilazione e presentazione della domanda” sottolinea l’assessora alle Politiche sociali Simona Mendolicchio, che continua: “Le persone avanti con gli anni sono una risorsa preziosa, e la politica deve adoperarsi per migliorarne la qualità della vita, anche favorendo opportunità di svago e aggregazione. L’importanza di questo soggiorno climatico per noi va bene oltre la semplice settimana di vacanza, può far nascere nuove conoscenze e relazioni, allontanare lo spettro della solitudine e del disagio, far riscoprire l’importanza della condivisione di esperienze e momenti”.

“Siamo e dobbiamo essere una comunità vera, e in una comunità ogni persona è meritevole di considerazione e interesse, in particolare chi è solo, fragile, meno fortunato sul piano economico e per gli eventi vissuti. Questa opportunità sarà la prima di tante, mirate ad aumentare la qualità della vita in ogni ambito” assicura la sindaca Maria Aida Episcopo.



Pubblicato il 16 Luglio 2025