Sofia Raffaeli doppia medaglia ai mondiali di ritmica: oro nel cerchio e bronzo nella palla

(Adnkronos) – Sofia Raffaeli d'oro e di bronzo. L'azzurra ai mondiali di ginnastica ritmica di Rio de Janeiro conquista una doppia medaglia. L'oro è arrivato nel cerchio dove Sofia si è imposta con un punteggio di 30.650 davanti alla bulgara Stiliana Nikolova (29.950) e alla tedesca di origine russa Anastasia Simakova (29.400).  E dopo l'oro è arrivato il bronzo alla palla con un punteggio di 28.750 chiudendo alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev (29.850) e della statunitense Rin Keys (29.050). Sesto posto per l'altra azzurra, Tara Dragas, con 28.050.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Agosto 2025

