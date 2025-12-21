Attualità

Sofia Goggia trionfa al SuperG, vittoria numero 27 in Val d’Isere

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una straordinaria Sofia Goggia trionfa al superG della Coppa del mondo femminile in Val d'Isère. La campionessa bergamasca, scesa con il pettorale numero 6, ottiene il primo successo stagionale con il crono di 1'20"24, il 27esimo nel circuito iridato.  Staccata di 15 centesimi la neozelandese Alice Robinson, mentre al terzo posto la statunitense Lindsey Vonn (+0"36). Ai piedi del podio l'altra azzurra Elena Curtoni.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Milano, un uomo con Sla trasforma l’attività cerebrale in arte visiva

11 minuti fa

China: Italian chef Francesco Sanna blends Italian and Chinese flavors in Chongqing

1 ora fa

Cina: Chef italiano Francesco Sanna fonde sapori italiani e cinesi a Chongqing

1 ora fa

Israele, via libera del governo a 19 nuove colonie in Cisgiordania

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio