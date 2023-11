Società commercio rottami non dichiara a fisco ricavi per 500 mila euro

Ammontano ad oltre 500 mila euro i ricavi non dichiarati e constatati dai finanzieri della Tenenza di Lucera, a carico di una società di commercio all’ingrosso di rottami, che è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate. Le Fiamme Gialle, attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo e l’acquisizione di informative durante le attività di controllo economico del territorio, hanno individuato la società che, a fronte di rilevanti movimentazioni di denaro, non risultava aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Dalle attività ispettive sui documenti contabili ed extracontabili acquisiti è emerso che la società ha operato con distinte partite Iva omettendo di contabilizzare e dichiarare oltre 500 mila euro negli anni dal 2020 al 2023.



Pubblicato il 30 Novembre 2023