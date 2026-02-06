Snoop Dogg e il curling, scoppia l’amore a Milano Cortina

(Adnkronos) – Snoop Dogg nuova stella del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il rapper, allenatore onorario della squadra olimpica statunitense e inviato speciale della Nbc, a Cortina si esibisce sul ghiaccio per 'spazzare' una stone con Danny Casper, giocatore del team a stelle e strisce. Snoop si è comportato da atleta, creando un rapporto speciale con i 'colleghi'. Le stelle del curling britannico Bruce Mouat e Jennifer Dodds hanno lanciato un appello allo staff dell'artista affinché condivida il selfie che il trio si è scattato. Il rapper era allo stadio di Cortina per assistere alla vittoria degli americani Cory Thiesse e Korey Dropkin nel loro match di doppio misto contro il Canada, mentre Mouat e Dodds hanno battuto la Svezia nella stessa sessione. Snoop si è poi avvicinato ai due per una foto dopo la partita e ora non vedono l'ora di ottenere una copia del selfie, dopo non essere riusciti a scattarne uno. Dodds ha spiegato: "Siamo passati e abbiamo pensato 'ecco Snoop Dogg', un po' incantati, e poi abbiamo pensato 'bella giacca' perché c'era la foto della squadra statunitense. Abbiamo continuato a camminare e siamo stati accompagnati indietro. Ci hanno detto 'vuole un selfie con te' e noi abbiamo detto 'Ok'. Quindi, se la squadra di Snoop Dogg sta leggendo questo, possiamo per favore scattare la foto? Ci piacerebbe molto riuscire a scattare la foto, non ce l'abbiamo, quindi siamo in missione per cercare di farla". Mouat è rimasto sorpreso quando ha scoperto che Snoop conosceva già le stelle britanniche del curling. "Siamo tornati indietro, abbiamo scattato la foto e lui ha detto 'Ho sentito parlare di te', il che è pazzesco. Avremmo voluto scattare una foto con il telefono, ma credo che a quel punto fossimo solo un po' incantati". Snoop ha portato la fiamma olimpica dopo essere stato tedoforo anche a Parigi due anni fa e si è lanciato sul ghiaccio per provare a spazzare una pietra. Mouat ha elogiato il suo ruolo nel sostenere molti sport olimpici, aggiungendo: "Adoro che sia diventato un tale tifoso delle Olimpiadi. Lo sapevo e adoro che sia diventato un grande sostenitore delle Olimpiadi, penso che sia davvero fantastico. Viene e sostiene ogni evento, non si limita a quelli più importanti, quindi siamo stati molto onorati che abbia partecipato al curling".

Pubblicato il 6 Febbraio 2026