smart riscopre la sua icona urbana, ecco i primi sketch della Concept #2

(Adnkronos) –

smart torna alle proprie origini e rilancia uno dei simboli più riconoscibili della mobilità cittadina europea. Il marchio ha diffuso oggi i primi bozzetti ufficiali della Concept #2, studio di design che anticipa la futura smart #2 completamente elettrica e segna il ritorno della storica configurazione due posti in chiave contemporanea. La nuova smart Concept #2 si presenta con una silhouette essenziale e proporzioni compatte, abbinate a una livrea bicolore con finitura bianca opaca e dettagli in tonalità oro caldo, richiamando un’estetica premium orientata al lifestyle. Accanto alla Concept #2 debutterà inoltre la smart #6 EHD, prima berlina fastback premium del marchio, inizialmente destinata al mercato cinese.

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Pubblicato il 20 Aprile 2026