Auto e Moto

smart riscopre la sua icona urbana, ecco i primi sketch della Concept #2

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
smart torna alle proprie origini e rilancia uno dei simboli più riconoscibili della mobilità cittadina europea. Il marchio ha diffuso oggi i primi bozzetti ufficiali della Concept #2, studio di design che anticipa la futura smart #2 completamente elettrica e segna il ritorno della storica configurazione due posti in chiave contemporanea. La nuova smart Concept #2 si presenta con una silhouette essenziale e proporzioni compatte, abbinate a una livrea bicolore con finitura bianca opaca e dettagli in tonalità oro caldo, richiamando un’estetica premium orientata al lifestyle.  Accanto alla Concept #2 debutterà inoltre la smart #6 EHD, prima berlina fastback premium del marchio, inizialmente destinata al mercato cinese. 
—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Zeekr protagonista alla Milano Design Week, debutta la nuova 7GT

6 minuti fa

Geely debutta alla Milano Design Week con “Anima Mundi”

2 giorni fa

Aramis Group accelera l’integrazione europea

2 giorni fa

APA, autorimesse nella Ztl Quadrilatero di Milano in crisi

2 giorni fa
Pulsante per tornare all'inizio