Slow Park, la “Festa del pomodoro” tra laboratori e percorsi di inclusione

Allo Slow Park di Foggia si celebra la “Festa del pomodoro”. Del resto, la Capitanata ha un ruolo strategico nella produzione nazionale di quello che viene definito l’oro rosso, croce e delizia di un territorio che se da un lato contribuisce in modo significativo nella produzione nazionale di pomodoro da industria, dall’altro lato convive da anni con il fenomeno dello sfruttamento e del caporalato. Per questo, c’è bisogno di confrontarsi, riflettere, diffondere anche esperienze e buone prassi che nel settore del pomodoro operano per favorire inclusione sociale e lavorativa e contrastare la piaga del caporalato. È il senso di “Festa del pomodoro”, il nuovo appuntamento del “Capitanata Spring Festival – Summer edition”, la manifestazione promossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre per promuovere le qualità enogastronomiche e le bellezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche e culturali che spaziano dal Gargano ai Monti dauni.

Giovedì 23 luglio 2026, lo Slow Park di Foggia in viale Manfredi, ospiterà due momenti dedicati al tema. Dalle 10.00 alle 13.00 si svolgerà il laboratorio di orecchiette con le cuoche della bottega con cucina centonove/novantasei. Seguirà alle ore 19.00 un workshop con la partecipazione di: Yvan Sagnet, associazione NoCap; Vincenzo Pugliese, cooperativa sociale Altereco; Papa Latyr Faye, Ghetto out – Casa Sankara; Adriana Circelli, socia consigliera di Zona Foggia – Coop Alleanza 3.0; Francesca Fragassi, vice-presidente di Zona Foggia – Coop Alleanza 3.0. La serata proseguirà con il cooking show con lo chef Pietro del Gaudio e la degustazione di piatti a base di pomodoro.Il workshop sarà l’occasione ideale per presentare “Riaccolto”, la passata di pomodoro che ha il sapore del rispetto dell’uomo e dei suoi diritti. È un prodotto libero da caporalato e sfruttamento, realizzato nelle campagne del foggiano, frutto della collaborazione tra il consorzio di cooperative sociali Oltre con l’associazione Ghetto Out – Casa Sankara e le cooperative sociali Africa di Vittorio, Altereco e Ortovolante, con Coop Alleanza 3.0 e Legacoop Puglia che supportano il progetto attraverso la distribuzione in tutto il circuito Coop Alleanza 3.0 L’iniziativa rientra nel cartellone di eventi culturali “Foggia Estate” promosso dal Comune di Foggia. Attraverso il confronto con chef, testimonianze, degustazioni, sarà possibile conoscere la cucina terrazzana, la transumanza, il sushi pugliese, la pasta tipica della Capitanata, celebrare la festa del pomodoro, le produzioni di vini ed alcuni piatti tipici locali. Dalle foreste e boschi, dall’archeologia all’arte, dalle spiagge del mare al fresco delle montagne e delle dolci colline che circondano il Tavoliere, l’iniziativa vuole favorire una maggiore conoscenza delle eccellenze del territorio, promuovendo un turismo lento, attento a questi luoghi e più vicino alle diverse ricchezze dei luoghi che la Capitanata è capace di offrire. I prossimi appuntamenti in calendario: 27 agosto, Pasta tipica della Capitanata; 10 settembre, Festa del Panzerotto; 19 settembre, Calici di stelle.



Pubblicato il 22 Luglio 2026