Slow Park, conclusa la fase di avviso pubblico si procede alla selezione dei progetti

Si è concluso l’avviso pubblico per l’affidamento dello Slow Park, area destinata a diventare centro di promozione ed educazione enogastronomica, pensato per valorizzare le produzioni d’eccellenza e promuovere uno stile di vita sostenibile. L’iniziativa ha suscitato interesse con quattro domande pervenute, di cui tre risultate ammissibili.

L’assessore alle Attività Produttive Lorenzo Frattarolo ha espresso soddisfazione per la partecipazione del terzo settore a questo progetto: “Il nostro obiettivo – commenta l’assessore – era creare un luogo dedicato alla cultura enogastronomica e alla sostenibilità, coinvolgendo realtà locali in grado di valorizzare le tradizioni culinarie e agricole. Siamo lieti che il terzo settore abbia risposto con progetti innovativi e all’altezza di questa missione.”

Con l’ammissione delle tre proposte, si apre ora la fase di presentazione del progetto completo, durante la quale i soggetti selezionati potranno approfondire le loro idee per trasformare lo Slow Park in uno spazio di educazione e promozione enogastronomica, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del Comune di Foggia.

“Questo bando rappresenta una vera e propria occasione per rilanciare le eccellenze locali – aggiunge l’assessore – e coinvolgere il terzo settore era una scelta strategica. Le associazioni e le cooperative, infatti, possono dare un contributo significativo nell’organizzazione di attività educative, laboratori e percorsi esperienziali rivolti ai cittadini e ai visitatori, in modo da diffondere la cultura del buon cibo, della qualità e del rispetto per l’ambiente. Confidiamo che lo Slow Park diventi presto un punto di riferimento per l’enogastronomia e l’educazione alimentare, capace di coinvolgere la cittadinanza e di attrarre un turismo consapevole e appassionato. Una sfida importante, in quanto mira a coniugare l’uso di un bene comune con la promozione di attività innovative, sostenibili e ad alto impatto sociale.”



Pubblicato il 13 Novembre 2024